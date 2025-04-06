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«Рома» — «Ювентус»: во сколько начнётся матч 31-го тура Серии А, где смотреть трансляцию

Сегодня, 6 апреля, состоится матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и туринский «Ювентус». Команды будут играть на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Андреа Коломбо. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В матче этих команд в первом круге была зафиксирована ничья — 0:0.

На данный момент туринский «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Игора Тудора набрала 55 очков после 30 сыгранных матчей. «Роман» имеет в своём активе 52 очка после аналогичного количества встреч. Подопечные Клаудио Раньери находятся на шестой строчке.