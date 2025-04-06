Глава «Локомотива» Нагорных — о Глушенкове: выбрали бы, чтобы Максим играл у нас

Глава совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Максиме Глушенкове. В субботу, 5 апреля, железнодорожники поделили очки с сине-бело-голубыми (1:1) в матче 23-го тура чемпионата России сезона-2024/2025.

— Очки у «Локо» отобрал, по сути, Глушенков, после прохода которого Соболев сравнял счёт. Что бы вы выбрали — € 6 млн за его трансфер или победу в этом матче?

— Мы бы выбрали то, чтобы Максим играл у нас. Но, к сожалению, он у нас не играет, поэтому имеем то, что имеем, — приводит слова Нагорных «РБ Спорт».

Глушенков перешёл из «Локомотива» в «Зенит» летом минувшего года. В нынешнем сезоне Максим сыграл за сине-бело-голубых 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 15 млн.