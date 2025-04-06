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Глава «Локомотива» Нагорных — о Глушенкове: выбрали бы, чтобы Максим играл у нас

Глава «Локомотива» Нагорных — о Глушенкове: выбрали бы, чтобы Максим играл у нас
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Глава совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Максиме Глушенкове. В субботу, 5 апреля, железнодорожники поделили очки с сине-бело-голубыми (1:1) в матче 23-го тура чемпионата России сезона-2024/2025.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62'     1:1 Соболев – 85'    
Удаления: нет / Педро – 90+3'

— Очки у «Локо» отобрал, по сути, Глушенков, после прохода которого Соболев сравнял счёт. Что бы вы выбрали — € 6 млн за его трансфер или победу в этом матче?
— Мы бы выбрали то, чтобы Максим играл у нас. Но, к сожалению, он у нас не играет, поэтому имеем то, что имеем, — приводит слова Нагорных «РБ Спорт».

Глушенков перешёл из «Локомотива» в «Зенит» летом минувшего года. В нынешнем сезоне Максим сыграл за сине-бело-голубых 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 15 млн.

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