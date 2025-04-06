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Гвардиола: говорили, что Холанд заменит Агуэро, но это невозможно. Также и с Де Брёйне

Гвардиола: говорили, что Холанд заменит Агуэро, но это невозможно. Также и с Де Брёйне
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что невозможно полноценно заменить таких футболистов, как Серхио Агуэро или Кевин Де Брёйне.

«Люди говорили, что Эрлинг Холанд заменит Серхио Агуэро. Но Серхио был незаменим во многом, не только в плане забитых голов. В Серхио было что-то уникальное, как и в Эрлинге. Агуэро забил самый важный гол в истории «Манчестер Сити». Всем известный мяч в ворота «Куинз Парк Рейнджерс». К сожалению, есть вещи, которые нельзя заменить.

Прощаться с такими игроками очень сложно! Я бы хотел, чтобы [они] остались здесь навсегда. Серхио вечен, теперь — и Кевин [Де Брёйне]», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

4 апреля 33-летний Кевин Де Брёйне объявил об уходе из «Манчестер Сити» по окончании нынешнего сезона.

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