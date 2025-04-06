Радимов — о «Факеле»: узнаю тренерский почерк Шалимова, но не верю

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов оценил ситуацию в воронежском «Факеле» после смены главного тренера. В субботу, 5 апреля, «Факел» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (0:0) в домашнем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игорь Шалимов, возглавивший воронежский клуб 2 апреля, проводил первую официальную игру во главе команды. Шалимов сменил на этом посту Дмитрия Пятибратова.

«Когда приходит новый тренер, в команде всегда происходит какая‑то встряска. Конкретно по «Факелу» чётко видно, что Шалимов за несколько дней успел частично перестроить и наладить командные взаимодействия.

Я давно знаю Шалю и сразу узнаю его почерк. Но я не верю, что «Факел» спасётся от вылета», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После 23 сыгранных матчей «Факел» располагается на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. В следующем туре подопечные Игоря Шалимова сыграют с тольяттинским «Акроном». Матч состоится 13 апреля, начало — в 14:30 мск.