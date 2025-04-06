Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов — о «Факеле»: узнаю тренерский почерк Шалимова, но не верю

Радимов — о «Факеле»: узнаю тренерский почерк Шалимова, но не верю
Игорь Шалимов
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов оценил ситуацию в воронежском «Факеле» после смены главного тренера. В субботу, 5 апреля, «Факел» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (0:0) в домашнем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игорь Шалимов, возглавивший воронежский клуб 2 апреля, проводил первую официальную игру во главе команды. Шалимов сменил на этом посту Дмитрия Пятибратова.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 15:15 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный

«Когда приходит новый тренер, в команде всегда происходит какая‑то встряска. Конкретно по «Факелу» чётко видно, что Шалимов за несколько дней успел частично перестроить и наладить командные взаимодействия.

Я давно знаю Шалю и сразу узнаю его почерк. Но я не верю, что «Факел» спасётся от вылета», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После 23 сыгранных матчей «Факел» располагается на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. В следующем туре подопечные Игоря Шалимова сыграют с тольяттинским «Акроном». Матч состоится 13 апреля, начало — в 14:30 мск.

Материалы по теме
Шалимов оценил первый матч в качестве главного тренера «Факела»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android