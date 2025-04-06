«Они не играли в свой открытый футбол». Радимов — о «Локомотиве» в матче с «Зенитом»

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов подвёл итоги матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором «Локомотив» на своём поле принимал сине-бело-голубых (1:1). В нынешнем сезоне чемпионата России санкт-петербургский клуб ни разу не смог обыграть железнодорожников. Оба очных матча закончились вничью с одинаковым счётом — 1:1.

«Я думаю, дело в том, что «Локомотив» наступает на горло своей песне. С «Зенитом» они не играют в свой открытый футбол. Действуют очень строго и дисциплинированно. Я видел матч со стадиона и обратил внимание, как компактно играли футболисты «Локомотива».

У «Зенита» было мало моментов, и, если бы не индивидуальные действия Глушенкова в голевой атаке, петербуржцы бы не сравняли счёт», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После 23 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 47 очков. В следующем туре «Локомотив» сыграет с «Рубином» (12 апреля), а «Зенит» — с «Краснодаром» (13 апреля).