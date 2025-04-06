«Всё ещё у нас впереди». Тренер «Ахмата» Ташуев высказался о ничьей с «Факелом»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев подвёл итоги встречи с воронежским «Факелом» (0:0) в рамках 23-го тура РПЛ.

«Провели два разных тайма. В первом немножко были зажаты – видимо, привыкали к полю и стилю игры соперника, которого возглавил новый главный тренер. Понимали, что, возможно, будут какие-то перестановки и нюансы, а они были. Когда команда борется за выживание, она пытается ухватиться за каждый шанс. «Факел» всегда был неуступчивой командой, там ребята характерные, бьются за себя, город, болельщиков.

Ко второму тайму мы немного успокоили команду в перерыве, попросив играть в свой футбол и не сбиваться в длинные передачи. И мы стали правильно играть, к тому же и функционально у нас команда хорошо физически готова. Мы зажали хозяев поля, но без гола побед не бывает. Много окружали штрафную площадь, но мало завоёвывали, а когда это получалось – мяч не летел в створ. У нас неплохая беспроигрышная серия из семи матчей, но она больше состоит из ничьих. Мы хотим и другую серию. Возможности у нас есть для этого, но нужно, чтобы ещё и чаще забивали. Голы – венец всего в футболе. Мы по крупицам набираем очки. Всё ещё у нас впереди», — приводит слова Ташуева пресс-служба клуба в телеграм-канале.