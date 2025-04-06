Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Всё ещё у нас впереди». Тренер «Ахмата» Ташуев высказался о ничьей с «Факелом»

«Всё ещё у нас впереди». Тренер «Ахмата» Ташуев высказался о ничьей с «Факелом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев подвёл итоги встречи с воронежским «Факелом» (0:0) в рамках 23-го тура РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 15:15 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный

«Провели два разных тайма. В первом немножко были зажаты – видимо, привыкали к полю и стилю игры соперника, которого возглавил новый главный тренер. Понимали, что, возможно, будут какие-то перестановки и нюансы, а они были. Когда команда борется за выживание, она пытается ухватиться за каждый шанс. «Факел» всегда был неуступчивой командой, там ребята характерные, бьются за себя, город, болельщиков.

Ко второму тайму мы немного успокоили команду в перерыве, попросив играть в свой футбол и не сбиваться в длинные передачи. И мы стали правильно играть, к тому же и функционально у нас команда хорошо физически готова. Мы зажали хозяев поля, но без гола побед не бывает. Много окружали штрафную площадь, но мало завоёвывали, а когда это получалось – мяч не летел в створ. У нас неплохая беспроигрышная серия из семи матчей, но она больше состоит из ничьих. Мы хотим и другую серию. Возможности у нас есть для этого, но нужно, чтобы ещё и чаще забивали. Голы – венец всего в футболе. Мы по крупицам набираем очки. Всё ещё у нас впереди», — приводит слова Ташуева пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Материалы по теме
«Факел» сыграл вничью с «Ахматом» в РПЛ в первом матче после назначения Шалимова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android