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Флик пытался остановить разъярённого на судей Рафинью после матча с «Бетисом»

Флик пытался остановить разъярённого на судей Рафинью после матча с «Бетисом»
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Крайний нападающий «Барселоны» Рафинья был крайне недоволен судейством после матча 30-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (1:1). Главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик попытался не допустить общения разъярённого футболиста с судьями.

Испания — Примера . 30-й тур
05 апреля 2025, суббота. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 1
Бетис
Севилья
1:0 Гави – 7'     1:1 Натан – 17'    

Однако, когда Рафинье удалось дойти до судей, его начали отталкивать от них другие игроки «Барселоны». По пути в подтрибунное помещение бразильский футболист также толкнул вратаря собственной команды Марк-Андре тер Штегена, который хотел поговорить с нападающим.

В нынешнем сезоне Рафинья принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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