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«Упустили победу». Глава «Локомотива» Нагорных — о ничьей с «Зенитом»

«Упустили победу». Глава «Локомотива» Нагорных — о ничьей с «Зенитом»
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Глава совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных подвёл итоги матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором железнодорожники на своём поле принимали «Зенит» (1:1). В нынешнем сезоне чемпионата России красно-зелёные ни разу не уступили сине-бело-голубым. Оба очных матча закончились вничью с одинаковым счётом — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62'     1:1 Соболев – 85'    
Удаления: нет / Педро – 90+3'

«Команда расстроилась, что не смогла довести этот матч до победы. Как говорили отдельные специалисты до игры, наверное, ничья до матча казалась положительным результатом. Но по ходу игры всё-таки именно победу упустили.

Но команда смогла собраться, сыграла дисциплинированно. Обидно, конечно, что мы знаем, как играет Глушенков, эпизод упустили. Не зря, наверное, это один из лучших футболистов страны.

Мы ищем, как бороться с проблемой первых результатов после паузы на матчи сборных. Мне кажется, что шаг вперёд сделали, ведь до этого нам три матча требовалось, чтобы после паузы восстановиться. Считаю, что в матче с «Зенитом» после катастрофы в Самаре («Локомотив» проиграл «Крыльям Советов» со счётом 1:5. — Прим. «Чемпионата») восстановились, играли дисциплинированно и ответственно. Не говорю, что мы идеальны, есть ошибки, но мы работаем», — приводит слова Нагорных ТАСС.

После 23 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с казанским «Рубином». Матч состоится 12 апреля, начало — в 17:00 мск.

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