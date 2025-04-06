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Игрок ЦСКА Алеррандо поделился впечатлениями от атмосферы во время матча с «Партизаном»

Игрок ЦСКА Алеррандо поделился впечатлениями от атмосферы во время матча с «Партизаном»
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Бразильский нападающий московского ЦСКА Алеррандро поделился впечатлениями от выезда армейцев в Сербию на товарищеский матч с белградским «Партизаном» (2:1). В этой встрече форвард отметился дебютным голом в составе красно-синих.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
22 марта 2025, суббота. 20:10 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 Алеррандро – 67'     0:2 Жемалетдинов – 90+1'     1:2 Йованович – 90+8'    

– Я был очень счастлив выйти в стартовом составе в матче против «Партизана» в Белграде, а также забить в такой потрясающей игре. Пусть она была товарищеской, но на трибунах творилось что-то невероятное.

— Видел ли ты нечто подобное в Бразилии?
– Да, в Бразилии много чего было и есть, но, наверное, с этим не сравнится. Но что меня действительно впечатлило, так это объединение двух фанатских движений. Они вместе скандировали кричалки, создавали атмосферу. Я был в восторге!

— Такой атмосферы не хватает в России?
– Я пока не так много видел, но отмечу — на матче Кубка было очень круто благодаря нашим фанатам. Они сделали тот вечер. Будет здорово, если так будет и на играх чемпионата, — приводит слова Алеррандро официальный сайт ЦСКА.

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