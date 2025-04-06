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Стало известно, почему Рафинья был зол на судей после матча с «Бетисом»

Стало известно, почему Рафинья был зол на судей после матча с «Бетисом»
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Крайний нападающий «Барселоны» Рафинья пытался высказать претензии бригаде арбитров после матча 30-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (1:1), поскольку ему не понравилось, как с ним общался помощник главного судьи встречи на последних минутах игры.

Испания — Примера . 30-й тур
05 апреля 2025, суббота. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 1
Бетис
Севилья
1:0 Гави – 7'     1:1 Натан – 17'    

«Ты не можешь приказывать мне заткнуться! Ты не можешь так говорить! Ты грубиян», — передаёт слова Рафиньи Movistar.

После игры с «Бетисом» разъярённого бразильского нападающего пришлось останавливать главному тренеру команды Ханс-Дитеру Флику. Также Рафинья оттолкнул вратаря сине-гранатовых Марк-Андре тер Штегена, который хотел поговорить с одноклубником, когда тот направлялся в подтрибунное помещение.

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