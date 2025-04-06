Метеоролог: на матче ЦСКА — «Динамо» будет невозможная погода — снег валит непрерывно

Метеоролог Евгений Тишковец высказался о погодных условиях во время предстоящего матча 23-го тура РПЛ между московским ЦСКА и «Динамо». Встреча состоится сегодня, 6 апреля.

«Что касается условий на матче ЦСКА — «Динамо», то погоды хуже не придумаешь. Сегодня будет просто невозможная погода. Снегопады будут продолжаться, сугробы в Москве продолжат расти до 10-15 сантиметров. Промозглый северо-восточный ветер – 15 м/с. Вечером, когда начнётся матч, температура воздуха будет колебаться от -1 до -4 градусов, а из-за высокой, почти 100-процентной влажности, будет казаться, что на улице 10-градусный мороз. Футболисты будут бегать по щиколотку в снегу — только убирай. Снег будет валить сутки непрерывно», — сказал Тишковец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.