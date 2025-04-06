Команды РПЛ начали использовать специальный шеврон в честь 80-летия Победы

Клубы Российской Премьер-Лиги с 23-го тура начали играть в форме со специальным шевроном в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба лиги. В 2025 году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В формах со специальным шевроном на поле вышли футболисты московского «Локомотива» и санкт-петербургского «Зенита» в матче 23-го тура РПЛ.

Игра завершилась со счётом — 1:1. Голами отметились полузащитник красно-зелёных Алексей Батраков и нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев.

Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу (РФС).