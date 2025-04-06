Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Команды РПЛ начали использовать специальный шеврон в честь 80-летия Победы

Команды РПЛ начали использовать специальный шеврон в честь 80-летия Победы
Комментарии

Клубы Российской Премьер-Лиги с 23-го тура начали играть в форме со специальным шевроном в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба лиги. В 2025 году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В формах со специальным шевроном на поле вышли футболисты московского «Локомотива» и санкт-петербургского «Зенита» в матче 23-го тура РПЛ.

Игра завершилась со счётом — 1:1. Голами отметились полузащитник красно-зелёных Алексей Батраков и нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62'     1:1 Соболев – 85'    
Удаления: нет / Педро – 90+3'

Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу (РФС).

Материалы по теме
«Упустили победу». Глава «Локомотива» Нагорных — о ничьей с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android