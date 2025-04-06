Баранник: теперь не всё зависит от «Зенита» — будем надеяться, что «Краснодар» оступится

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Баранник подвёл итоги матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором «Локомотив» на своём поле принимал сине-бело-голубых (1:1).

«Если смотреть результат матча «Краснодара» и «Акрона», то ничья для «Зенита» с «Локо» — не очень хорошо. Отставание теперь пять очков, а даже личная встреча «Зенита» и «Краснодара» не изменит турнирного положения. Но борьба продолжается, теперь не всё зависит от команды Семака. Будем надеяться, что «Краснодар» может где-то оступиться.

Сложно сказать, кто виноват в пропущенном мяче «Зенита». У Латышонка мысль была хорошая, команда стремилась атаковать, не хотела играть вничью. Иначе Евгений не пытался бы так быстро ввести мяч, но Венделу никто не подсказал, что у него за спиной игрок. Игровая ситуация, «Зенит» хотел как лучше, но не получилось.

Баринов очень жёстко пошёл в подкат, сыграл чисто и самоотверженно. Это и привело Батракова к возможности поразить полупустые ворота», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.