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Баранник: теперь не всё зависит от «Зенита» — будем надеяться, что «Краснодар» оступится

Баранник: теперь не всё зависит от «Зенита» — будем надеяться, что «Краснодар» оступится
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Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Баранник подвёл итоги матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором «Локомотив» на своём поле принимал сине-бело-голубых (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62'     1:1 Соболев – 85'    
Удаления: нет / Педро – 90+3'

«Если смотреть результат матча «Краснодара» и «Акрона», то ничья для «Зенита» с «Локо» — не очень хорошо. Отставание теперь пять очков, а даже личная встреча «Зенита» и «Краснодара» не изменит турнирного положения. Но борьба продолжается, теперь не всё зависит от команды Семака. Будем надеяться, что «Краснодар» может где-то оступиться.

Сложно сказать, кто виноват в пропущенном мяче «Зенита». У Латышонка мысль была хорошая, команда стремилась атаковать, не хотела играть вничью. Иначе Евгений не пытался бы так быстро ввести мяч, но Венделу никто не подсказал, что у него за спиной игрок. Игровая ситуация, «Зенит» хотел как лучше, но не получилось.

Баринов очень жёстко пошёл в подкат, сыграл чисто и самоотверженно. Это и привело Батракова к возможности поразить полупустые ворота», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Турнирная таблица РПЛ
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