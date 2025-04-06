Винисиус стал лучшим бразильским бомбардиром «Реала» наряду с Роналдо

Гол в матче 30-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (1:2) стал 104-м для крайнего нападающего Винисиуса Жуниора в составе мадридского «Реала». 24-летний футболист сравнялся по этому показателю с бывшим форвардом «сливочных» Роналдо. На текущий момент Винисиус и Роналдо являются лучшими бразильскими бомбардирами в истории «Королевского клуба».

Винисиус забил 104 гола за «Реал», приняв участие в 307 встречах во всех турнирах. Роналдо отметился 104 мячами в 177 играх во всех соревнованиях.

Винисиус перешёл в «Королевский клуб» из «Фламенго» летом 2018 года. Роналдо выступал в составе «сливочных» с 2002 по 2007 год.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: