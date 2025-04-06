«Этот сезон был сенсационным». Луис Энрике высказался о досрочном чемпионстве «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о досрочном завоевании клубом чемпионства во французской Лиге 1. Это произошло после победы в домашнем матче 28-го тура с «Анже» (1:0).

«Я счастлив, удовлетворён, очень доволен. Думаю, пришло время поблагодарить всех болельщиков, всех игроков, персонал, всех в клубе. Я считаю, что этот сезон был сенсационным. Мы уже стали чемпионами, и я думаю, что мы полностью заслужили этот трофей. Думаю, нам предстоит побить рекорды, и важно иметь и поддерживать эту мотивацию, чтобы быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов, а также в Кубке Франции», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 сезона-2024/2025, набрав 74 очка после 28 встреч.