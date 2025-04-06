Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Этот сезон был сенсационным». Луис Энрике высказался о досрочном чемпионстве «ПСЖ»

«Этот сезон был сенсационным». Луис Энрике высказался о досрочном чемпионстве «ПСЖ»
Комментарии

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о досрочном завоевании клубом чемпионства во французской Лиге 1. Это произошло после победы в домашнем матче 28-го тура с «Анже» (1:0).

«Я счастлив, удовлетворён, очень доволен. Думаю, пришло время поблагодарить всех болельщиков, всех игроков, персонал, всех в клубе. Я считаю, что этот сезон был сенсационным. Мы уже стали чемпионами, и я думаю, что мы полностью заслужили этот трофей. Думаю, нам предстоит побить рекорды, и важно иметь и поддерживать эту мотивацию, чтобы быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов, а также в Кубке Франции», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 сезона-2024/2025, набрав 74 очка после 28 встреч.

Материалы по теме
Президент «ПСЖ» поделился эмоциями от досрочного чемпионства клуба в Лиге 1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android