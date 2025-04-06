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«Большие клубы не дают времени». Гвардиола поддержал Аморима в преддверии дерби Манчестера

«Большие клубы не дают времени». Гвардиола поддержал Аморима в преддверии дерби Манчестера
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил сложность работы Рубена Аморима, возглавляющего «Манчестер Юнайтед», в преддверии очного матча команд в 31-м туре чемпионата Англии, который состоится сегодня, 6 апреля.

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я всегда желаю тренерам, чтобы им дали время, я искренен в этом. Всё зависит от «Манчестер Юнайтед». Каждому тренеру нужно время, это очевидно. Но сегодня они [клубы] не дают много времени. В больших клубах необходимо побеждать, если ты этого не делаешь, то у тебя могут быть проблемы.

Непросто прийти в клуб в середине сезона, изменить стиль игры и адаптироваться ко всему. Это нелегко, однако я не знаю, что будет происходить в «Манчестер Юнайтед». Мне жаль, но я не знаю», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 37 очков за 30 матчей. «Манчестер Сити» заработал 51 очко после 30 игр и располагается на пятой строчке.

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