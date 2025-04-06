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«Енисей» вдесятером разгромно уступил «Черноморцу» в домашнем матче 27-го тура Первой лиги

«Енисей» вдесятером разгромно уступил «Черноморцу» в домашнем матче 27-го тура Первой лиги
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Завершился матч 27-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и новороссийский «Черноморец». Команды играли на стадионе в Красноярске. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 10:00 мск. Гости одержали разгромную победу со счётом 3:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 27-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
0 : 3
Черноморец
Новороссийск
0:1 Гузина – 61'     0:2 Акбашев – 68'     0:3 Стежко – 89'    
Удаления: Ушатов – 24' / нет

Первый гол в матче был забит на 61-й минуте. Отличился нападающий «Черноморца» Гедеон Гузина. Спустя семь минут полузащитник Роман Акбашев удвоил преимущество гостей. Третий мяч в ворота хозяев на 89-й минуте отправил защитник Виталий Стежко. Отметим, что «Енисей» с 24-й минуты выступал в меньшинстве. С поля был удалён Кирилл Ушатов.

После этой победы в активе «Черноморца» стало 47 очков. Команда поднялась на четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Енисей» с 37 очками идёт на седьмом месте.

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