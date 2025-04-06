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«Я сравнялся с кумиром». Винисиус — о повторении рекорда Роналдо по голам за «Реал»

«Я сравнялся с кумиром». Винисиус — о повторении рекорда Роналдо по голам за «Реал»
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на повторение им рекорда Роналдо по количеству голов в составе «сливочных» среди бразильских футболистов. Забитый мяч в игре 30-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (1:2) стал 104-м для Винисиуса в «Королевском клубе».

Испания — Примера . 30-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 2
Валенсия
Валенсия
0:1 Дьякаби – 15'     1:1 Винисиус Жуниор – 50'     1:2 Дуро – 90+5'    

«Для меня это особенный день — достичь тех же цифр по голам, что и мой кумир, Роналдо. Он показал мне, как нужно идти к своей цели, когда я перешёл в «Реал», будучи ребёнком. Спасибо за подсказки и поддержку, Феномен!

Матч получился плохим. Знаем, что должны совершенствоваться. Но помните, в «Реале» мы никогда не сдаёмся», — написал Винисиус в своём аккаунте в социальной сети.

24-летний нападающий забил 104 гола за «Реал», приняв участие в 307 встречах во всех турнирах. Роналдо отметился 104 мячами в 177 играх во всех соревнованиях.

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