Баранник: возможно, будем говорить, что Соболев принёс «Зениту» золото в матче с «Локо»

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Баранник высказался об игре нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева в гостевом матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с московским «Локомотивом» (1:1).

«Если бы мы стояли на месте Соболева в матче с «Локо» два года, возможно, и мы бы забили. Понятно, что для него это хороший стимул продолжать, но если бы победили, то мотивация была бы вдвойне больше. Он должен забивать, надеюсь, во всех оставшихся матчах он это сделает, все эти голы будут решающими.

Вчера он принёс «Зениту» очко, которое может быть решающим в борьбе за чемпионство. Может быть, в конце сезона журналисты будут говорить, что Соболев оформил чемпионство «Зенита» в матче с «Локомотивом», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.