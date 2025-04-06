Агкацев заявил, что хотел бы побить рекорд Овчинникова по «сухим» матчам

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев ответил на вопрос, хотел ли бы он побить рекорд бывшего голкипера «Локомотива» Сергея Овчинникова по количеству «сухих» матчей в одном сезоне РПЛ.
«Конечно, как и любому вратарю, мне хотелось бы каждый матч играть «на ноль». Если это получится, то действительно выйдет рекорд. На то они и рекорды, чтобы их бить», — приводит слова Агкацева «ВсеПроСпорт».
В нынешнем сезоне 23-летний вратарь принял участие в 23 матчах чемпионата России, в 14 из которых отыграл «на ноль». В 2002 году Овчинников провёл «всухую» 20 встреч из 30 в РПЛ.
Действующее трудовое соглашение Агкацева с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.
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