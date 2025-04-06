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Агкацев заявил, что хотел бы побить рекорд Овчинникова по «сухим» матчам

Агкацев заявил, что хотел бы побить рекорд Овчинникова по «сухим» матчам
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев ответил на вопрос, хотел ли бы он побить рекорд бывшего голкипера «Локомотива» Сергея Овчинникова по количеству «сухих» матчей в одном сезоне РПЛ.

«Конечно, как и любому вратарю, мне хотелось бы каждый матч играть «на ноль». Если это получится, то действительно выйдет рекорд. На то они и рекорды, чтобы их бить», — приводит слова Агкацева «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне 23-летний вратарь принял участие в 23 матчах чемпионата России, в 14 из которых отыграл «на ноль». В 2002 году Овчинников провёл «всухую» 20 встреч из 30 в РПЛ.

Действующее трудовое соглашение Агкацева с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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