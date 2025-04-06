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РПЛ показала поле на стадионе ЦСКА в преддверии матча с «Динамо», в Москве идёт снегопад

РПЛ показала поле на стадионе ЦСКА в преддверии матча с «Динамо», в Москве идёт снегопад
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги в телеграм-канале проинформировала, что её сотрудники, а также сотрудники ЦСКА принимают все необходимые меры для подготовки домашнего стадиона красно-синих «ВЭБ Арены» к матчу 23-го тура РПЛ с московским «Динамо» в связи со снегопадом в Москве. Игра пройдёт сегодня, 6 апреля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Также опубликовано видео с демонстрацией поля на стадионе на текущий момент:

Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу (РФС).

«На данный момент система подогрева справляется с осадками, на поле нанесена белая разметка, перед игрой по просьбе арбитров она будет обновлена.

К матчу готовятся и белые, и контрастные мячи, окончательный выбор будет сделан за час до матча, исходя из погодных условий», — написано в телеграм-канале РПЛ.

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