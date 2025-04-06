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Игрок ЦСКА Алеррандро: если не футбол, то в хорошем месте я бы точно сейчас не находился

Игрок ЦСКА Алеррандро: если не футбол, то в хорошем месте я бы точно сейчас не находился
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Бразильский нападающий московского ЦСКА Алеррандро рассказал, как зарабатывали деньги дети в его родном городе, а также ответил на вопрос, где бы он оказался, если бы не связал свою жизнь с футболом.

— Ты рассказывал, что твоё детство было тяжёлым, и иногда приходилось укрываться, чтобы не получить пулю на улице. Сейчас условия жизни детей твоего родного города стали лучше?
– Ситуация, конечно, поменялась. Уже всё спокойно и тихо, но в моём детстве было по-другому.

— Имел ли ты нефутбольный заработок в детстве и юности?
– Лично я нет, да у нас и не было возможности для постоянной подработки. К тому же большинство, к сожалению, идут неверным путём, связывая свою жизнь с преступным миром. Но некоторые знакомые могли заработать вот так: купить воду в магазине по низкой цене, а потом продавать её дороже в другом месте.

— Если не футбол, где бы был сейчас?
– Ох, не могу сказать точно, но знаю одно: в хорошем месте я бы сейчас не находился, — приводит слова Алеррандро официальный сайт ЦСКА.

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