Игрок ЦСКА Алеррандро: если не футбол, то в хорошем месте я бы точно сейчас не находился

Бразильский нападающий московского ЦСКА Алеррандро рассказал, как зарабатывали деньги дети в его родном городе, а также ответил на вопрос, где бы он оказался, если бы не связал свою жизнь с футболом.

— Ты рассказывал, что твоё детство было тяжёлым, и иногда приходилось укрываться, чтобы не получить пулю на улице. Сейчас условия жизни детей твоего родного города стали лучше?

– Ситуация, конечно, поменялась. Уже всё спокойно и тихо, но в моём детстве было по-другому.

— Имел ли ты нефутбольный заработок в детстве и юности?

– Лично я нет, да у нас и не было возможности для постоянной подработки. К тому же большинство, к сожалению, идут неверным путём, связывая свою жизнь с преступным миром. Но некоторые знакомые могли заработать вот так: купить воду в магазине по низкой цене, а потом продавать её дороже в другом месте.

— Если не футбол, где бы был сейчас?

– Ох, не могу сказать точно, но знаю одно: в хорошем месте я бы сейчас не находился, — приводит слова Алеррандро официальный сайт ЦСКА.