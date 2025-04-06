Полузащитник «Локомотива» Батраков отреагировал на слухи об интересе со стороны «Зенита»

Хавбек московского «Локомотива» и национальной команды России Алексей Батраков прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны санкт-петербургского «Зенита». В субботу, 5 апреля, железнодорожники сыграли вничью с сине-бело-голубыми (1:1) в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Голами отметились полузащитник красно-зелёных Батраков и нападающий «Зенита» Александр Соболев.

«Интерес со стороны «Зенита»? Никак на это не реагирую. Это слухи», — приводит слова Батракова Sport24.

Батраков является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне Алексей сыграл за железнодорожников 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 9 млн.

После 23 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с казанским «Рубином». Матч состоится 12 апреля, начало — в 17:00 мск.