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Полузащитник «Локомотива» Батраков отреагировал на слухи об интересе со стороны «Зенита»

Полузащитник «Локомотива» Батраков отреагировал на слухи об интересе со стороны «Зенита»
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Хавбек московского «Локомотива» и национальной команды России Алексей Батраков прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны санкт-петербургского «Зенита». В субботу, 5 апреля, железнодорожники сыграли вничью с сине-бело-голубыми (1:1) в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Голами отметились полузащитник красно-зелёных Батраков и нападающий «Зенита» Александр Соболев.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62'     1:1 Соболев – 85'    
Удаления: нет / Педро – 90+3'

«Интерес со стороны «Зенита»? Никак на это не реагирую. Это слухи», — приводит слова Батракова Sport24.

Батраков является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне Алексей сыграл за железнодорожников 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 9 млн.

После 23 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с казанским «Рубином». Матч состоится 12 апреля, начало — в 17:00 мск.

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