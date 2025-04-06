Доннарумма прокомментировал досрочное чемпионство «ПСЖ» в Лиге 1

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался о досрочном завоевании клубом чемпионства во французской Лиге 1. Это произошло после победы в домашнем матче 28-го тура с «Анже» (1:0).

«Поздравляю всю команду и всех сотрудников. Мы очень много работали, но у нас ещё есть цели, которых нужно достичь. Мы должны продолжать работать, среда — наша первая цель, и мы должны продолжать отдавать все силы, чтобы побеждать в каждом матче до конца сезона. Титул чемпиона Лиги 1 может дать нам силы продолжать работать, двигаться вперёд и делать другие вещи. Это очень важно. У нас ещё много целей, поэтому мы должны продолжать идти вперёд и выигрывать всё, что в наших силах», — приводит слова Доннаруммы официальный сайт «ПСЖ».

В среду, 9 апреля, парижане сыграют с «Астон Виллой» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.