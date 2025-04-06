Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Доннарумма прокомментировал досрочное чемпионство «ПСЖ» в Лиге 1

Доннарумма прокомментировал досрочное чемпионство «ПСЖ» в Лиге 1
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался о досрочном завоевании клубом чемпионства во французской Лиге 1. Это произошло после победы в домашнем матче 28-го тура с «Анже» (1:0).
«Поздравляю всю команду и всех сотрудников. Мы очень много работали, но у нас ещё есть цели, которых нужно достичь. Мы должны продолжать работать, среда — наша первая цель, и мы должны продолжать отдавать все силы, чтобы побеждать в каждом матче до конца сезона. Титул чемпиона Лиги 1 может дать нам силы продолжать работать, двигаться вперёд и делать другие вещи. Это очень важно. У нас ещё много целей, поэтому мы должны продолжать идти вперёд и выигрывать всё, что в наших силах», — приводит слова Доннаруммы официальный сайт «ПСЖ».

В среду, 9 апреля, парижане сыграют с «Астон Виллой» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
«Этот сезон был сенсационным». Луис Энрике высказался о досрочном чемпионстве «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android