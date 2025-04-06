Тренер «Зенита» Оливейра высказался о состоянии Соболева после матча с «Локомотивом»

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра прокомментировал первый забитый мяч нападающего Александра Соболева за сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге. Форвард отметился голом в матче 23-го тура с московским «Локомотивом» (1:1). Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

«Попрёт ли у Соболева после первого гола в РПЛ? Надеюсь, что да. Адаптировался ли он полностью в команде? Саша забил в чемпионате — конечно, он уже лучше себя чувствует», — приводит слова Оливейры «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ Соболев сыграл за «Зенит» 17 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 6 млн.

После 23 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с «Краснодаром», который возглавляет турнирную таблицу (52) чемпионата России сезона-2024/2025. Матч состоится 13 апреля, начало — в 17:00 мск.