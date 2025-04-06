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Тренер «Зенита» Оливейра высказался о состоянии Соболева после матча с «Локомотивом»

Тренер «Зенита» Оливейра высказался о состоянии Соболева после матча с «Локомотивом»
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра прокомментировал первый забитый мяч нападающего Александра Соболева за сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге. Форвард отметился голом в матче 23-го тура с московским «Локомотивом» (1:1). Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62'     1:1 Соболев – 85'    
Удаления: нет / Педро – 90+3'

«Попрёт ли у Соболева после первого гола в РПЛ? Надеюсь, что да. Адаптировался ли он полностью в команде? Саша забил в чемпионате — конечно, он уже лучше себя чувствует», — приводит слова Оливейры «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ Соболев сыграл за «Зенит» 17 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 6 млн.

После 23 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с «Краснодаром», который возглавляет турнирную таблицу (52) чемпионата России сезона-2024/2025. Матч состоится 13 апреля, начало — в 17:00 мск.

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