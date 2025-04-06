Дьяков: рано петь Соболеву дифирамбы — его купили не за миллион рублей

Бывший российский футболист Виталий Дьяков высказался о первом голе нападающего Александра Соболева за «Зенит» в Российской Премьер-Лиге. Форвард поразил ворота «Локомотива» на 85-й минуте матча 23-го тура РПЛ.

«Если «Зениту» поможет этот гол… Соболев молодец, но отставание от «Краснодара» уже пять очков. По игре «Зенит» вряд ли претендует на чемпионство — всё не очень хорошо. В матчах с лидерами на протяжении всего сезона «Зенит» далеко не всегда был лучше и не всегда выигрывал. А Соболеву рано петь дифирамбы — всё-таки купили его не за миллион рублей. Молодец, но не надо переоценивать. Да и одно очко для «Зенита» мало что решает. Следующий тур будет определяющим — если не обыграют «Краснодар», шансов на чемпионство не будет», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.