Мармуш рассказал о давлении на него как на основного форварда «Сити» после травмы Холанда

Нападающий «Манчестер Сити» Омар Мармуш ответил, испытывает ли он давление из-за необходимости забивать голы после того, как основной форвард «горожан» Эрлинг Холанд получил травму, из-за которой, вероятно, пропустит оставшуюся часть сезона.

«Да, конечно. Как нападающий ты всегда испытываешь давление из-за необходимости забивать голы. Вот почему я здесь, вот почему меня пригласили в «Манчестер Сити». Это моя работа.

Конечно, отсутствие Холанда — это очень большая потеря для нас. Футболист его уровня оказывает огромное влияние, но мы стараемся действовать на поле как команда и помогать друг другу.

В конце концов, когда забиваю я или ещё кто-то, команда побеждает, зарабатывает три очка или проходит в следующий раунд [турнира]. Это самое важное для нас», — приводит слова Мармуша Sky Sports.