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Дьяков: если Сафонов выиграет ЛЧ, за него будут радоваться, как за Овечкина

Дьяков: если Сафонов выиграет ЛЧ, за него будут радоваться, как за Овечкина
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Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков рассказал, что будет радоваться возможной победе вратаря Матвея Сафонова с «ПСЖ» в Лиге чемпионов так же, как повторению нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Франция — топ-чемпионат. Для Сафонова это очень важный момент, ведь он приехал конкурировать с Доннаруммой. Очень круто, что в одном из лучших клубов Европы играет россиянин. В какой-то момент Матвей даже тренировался у моего детского тренера. Поэтому рад за него, поздравляю.

Многие скептически относятся к чемпионату Франции. Есть Англия, Испания, Италия и Германия. А Лига чемпионов была бы фантастическим достижением для Сафонова. Пожелаем ему удачи. Сейчас все гордятся рекордом Овечкина, и за Сафонова будут радоваться так же», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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