Первый тренер Соболева: после гола вокруг Саши будет меньше разговоров, шума и гама

Александр Горбунов, первый тренер форварда «Зенита» Александра Соболева, высказался о первом голе нападающего за сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге. Форвард поразил ворота «Локомотива» (1:1) на 85-й минуте матча 23-го тура РПЛ.

«Соболев оказался в нужном месте в нужное время и забил — молодец. У Саши всё нормально, он уже относится ко всему гораздо спокойнее. Гол придаст уверенности, теперь будет поменьше разговоров. Они мешают ему, как и всем. Когда вокруг футболиста шум, гам и хайп, это отвлекает», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

У «Зенита» 47 очков в 23 матчах. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 41 очком располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (52).