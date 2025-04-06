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Мбаппе — о поражении «Реала» в матче с «Валенсией»: плохой день для нас

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал поражение «сливочных» от «Валенсии» (1:2) в матче 30-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«Плохой день для нас. Сосредоточимся на вторнике (к первой игре с «Арсеналом» в 1/4 финала ЛЧ. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Мбаппе в социальной сети.

После 30 сыгранных матчей «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 63 очка. В следующем туре подопечные Карло Анчелотти сыграют с «Алавесом». Матч состоится 13 апреля, начало — в 17:15 мск.

Во вторник, 8 апреля, «Реал» сыграет с лондонским «Арсеналом» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия).