Sport.es: «Ман Сити» интересовался Ольмо во время проблем с его регистрацией в январе

«Манчестер Сити» стал первым клубом, проявившим интерес к полузащитнику «Барселоны» Даниэлю Ольмо, когда возникла вероятность, что он может покинуть каталонский клуб в минувшем январе из-за проблем с регистрацией в Ла Лиге. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «горожане» считали, что 26-летний футболист хорошо подходит под схему команды. Кроме того, в Ольмо видели замену для 33-летнего полузащитника Кевина Де Брёйне.

Напомним, в январе Высший спортивный совет Испании (CSD) разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать Ольмо для участия во второй части сезона.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Ольмо с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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