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«Динамо» Махачкала — «Химки»: стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ

«Динамо» Махачкала — «Химки»: стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ
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Сегодня, 6 апреля, состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и подмосковные «Химки». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Чебан (Москва). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
1-й тайм
0 : 0
Химки
Химки

Стартовые составы играющих команд:

«Динамо» Мх: Магомедов, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Джапо, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннеджад, Агаларов, Касинтура.

«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Степанов, Голубович, Мирзов, Бакаев, Магомедов, Вера, Мехия, Заболотный.

После 22 сыгранных матчей «Динамо» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. «Химки» после аналогичного количества игр занимают 10-е место, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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