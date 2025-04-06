Баринов высказался о подкате под Вендела, после которого был забит гол в ворота «Зенита»

Капитан и полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о своём подкате под игрока «Зенита» Вендела, в результате, которого получилась голевая передача на Алексея Батракова в матче 23-го тура чемпионата России. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
— Твой подкат перед голом Батракова…
— Я в первую очередь прочувствовал момент. Когда Венделу покатили мяч, я сначала стоял, думал, что он будет пропускать себе на ход, потом я дёрнулся. Супер получилось, как голевая передача, — сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».
На данный момент «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 41 очко. «Зенит» располагается на втором месте, набрав 47 очков. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар», у которого 52 очка.
- 6 апреля 2025
-
14:07
-
14:07
-
14:01
-
14:00
-
13:50
-
13:46
-
13:39
-
13:30
-
13:27
-
13:17
-
13:05
-
13:04
-
12:55
-
12:55
-
12:51
-
12:48
-
12:40
-
12:35
-
12:30
-
12:18
-
12:12
-
12:10
-
12:08
-
12:04
-
12:02
-
11:50
-
11:41
-
11:36
-
11:27
-
11:15
-
11:14
-
11:14
-
11:00
-
11:00
-
11:00