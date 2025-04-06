Баринов высказался о подкате под Вендела, после которого был забит гол в ворота «Зенита»

Капитан и полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о своём подкате под игрока «Зенита» Вендела, в результате, которого получилась голевая передача на Алексея Батракова в матче 23-го тура чемпионата России. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

— Твой подкат перед голом Батракова…

— Я в первую очередь прочувствовал момент. Когда Венделу покатили мяч, я сначала стоял, думал, что он будет пропускать себе на ход, потом я дёрнулся. Супер получилось, как голевая передача, — сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 41 очко. «Зенит» располагается на втором месте, набрав 47 очков. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар», у которого 52 очка.