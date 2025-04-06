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Баринов высказался о подкате под Вендела, после которого был забит гол в ворота «Зенита»

Баринов высказался о подкате под Вендела, после которого был забит гол в ворота «Зенита»
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Капитан и полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о своём подкате под игрока «Зенита» Вендела, в результате, которого получилась голевая передача на Алексея Батракова в матче 23-го тура чемпионата России. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62'     1:1 Соболев – 85'    
Удаления: нет / Педро – 90+3'

— Твой подкат перед голом Батракова…
— Я в первую очередь прочувствовал момент. Когда Венделу покатили мяч, я сначала стоял, думал, что он будет пропускать себе на ход, потом я дёрнулся. Супер получилось, как голевая передача, — сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 41 очко. «Зенит» располагается на втором месте, набрав 47 очков. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар», у которого 52 очка.

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