В «Баварии» рассказали, как было принято решение не продлевать контракт с Мюллером

Директор «Баварии» Макс Эберль поделился тем, как было принято решение не пролонгировать трудовое соглашение с 35-летним полузащитником Томасом Мюллером. Футболист покинет клуб по окончании сезона.

«Решение не имело никакого финансового аспекта, оно было спортивным.

В ноябре мы поговорили с его агентом и сказали, что всё в порядке. Затем агент сразу же сказал: «Давайте встретимся снова в марте или апреле». В январе я сделал своё заявление [что, если Мюллер захочет остаться в клубе, решение будет принято быстро]. Это было неразумно с моей стороны. В то время я был взволнован и не мог представить «Баварию» без Томаса Мюллера.

Затем мы увидели, что с января игровое время Томаса начало стремительно сокращаться. Тогда мы, спортивное руководство, начали изучать этот вопрос. В какой-то момент было принято решение [не продлевать контракт] и согласовано с советом директоров. Томас — необычный игрок. Мы знали, насколько сложным окажется это решение.

Затем было общение с наблюдательным советом: с Гербером Хайнером, Карл-Хайнцем Румменигге и Ули Хёнессом. В результате мы пришли к согласию. Решение было принято, исходя из общей картины, с учётом всего того, что клуб хочет сделать летом», — сказал Эберль для Sport1-Doppelpass.