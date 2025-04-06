Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Омар Мармуш назвал два различия между АПЛ и Бундеслигой

Омар Мармуш назвал два различия между АПЛ и Бундеслигой
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Омар Мармуш ответил на вопрос об отличии английской Премьер-лиги от немецкой Бундеслиги. Минувшей зимой египетский футболист перешёл в стан «горожан» из франкфуртского «Айнтрахта».

«Очень велика разница в уровнях интенсивности, а также в качестве футболистов. Не зря это [АПЛ] лучшая лига в мире. Все команды очень, очень хороши. Все команды способны победить друг друга», — приводит слова Мармуша Sky Sports.

В нынешнем сезоне в составе «Айнтрахта» 26-летний нападающий принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 14 результативными передачами. За «Манчестер Сити» Мармуш сыграл 12 матчей во всех соревнованиях, где забил шесть голов и сделал ассист.

Материалы по теме
Мармуш рассказал о давлении на него как на основного форварда «Сити» после травмы Холанда

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android