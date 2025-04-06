Омар Мармуш назвал два различия между АПЛ и Бундеслигой

Нападающий «Манчестер Сити» Омар Мармуш ответил на вопрос об отличии английской Премьер-лиги от немецкой Бундеслиги. Минувшей зимой египетский футболист перешёл в стан «горожан» из франкфуртского «Айнтрахта».

«Очень велика разница в уровнях интенсивности, а также в качестве футболистов. Не зря это [АПЛ] лучшая лига в мире. Все команды очень, очень хороши. Все команды способны победить друг друга», — приводит слова Мармуша Sky Sports.

В нынешнем сезоне в составе «Айнтрахта» 26-летний нападающий принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 14 результативными передачами. За «Манчестер Сити» Мармуш сыграл 12 матчей во всех соревнованиях, где забил шесть голов и сделал ассист.

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