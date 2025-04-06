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«Невероятное чувство». Капитан «ПСЖ» Маркиньос — о 10-м титуле чемпиона Франции

«Невероятное чувство». Капитан «ПСЖ» Маркиньос — о 10-м титуле чемпиона Франции
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Защитник и капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос поделился эмоциями от досрочного завоевания клубом чемпионства во французской Лиге 1. Эта победа стала для бразильцы десятой в чемпионате Франции, что является рекордом лиги.

«Это невероятное чувство. Я очень счастлив. Это мой 10-й титул, что является рекордом, и это действительно здорово, потому что он показывает работу, которую мы проделали за весь год. Мы знаем, что есть люди, которые скажут, что победа в апреле не так захватывающа, но я думаю, что мы знаем всю работу, которую мы проделали в течение сезона, все усилия. Это подчеркивает нашу тяжёлую работу. Я думаю, мы провели несколько невероятных матчей в этом сезоне Лиги 1 и действительно заслужили этот титул. Это очень приятно и нужно отпраздновать, потому что я пережил два сезона, когда мы не выиграли чемпионат, так что нам знакомо это чувство, когда мы не выигрываем титул. Кроме того, это новый трофей, поэтому выиграть его очень приятно», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт клуба.

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