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Капитан «ПСЖ» Маркиньос стал автором уникального достижения в истории Лиги 1

Капитан «ПСЖ» Маркиньос стал автором уникального достижения в истории Лиги 1
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Защитник и капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос стал единственным игроком в истории, которому удалось 10 раз в своей карьере выиграть трофей французской Лиги 1. Об этом сообщает пресс-служба турнира в соцсети Х (ранее Twitter).

В субботу, 5 апреля, «ПСЖ» обыграл «Анже» со счётом 1:0 в 28-м туре и досрочно стал чемпионом Франции в четвёртый раз подряд. Матч проходил на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

30-летний защитник выступает за парижский клуб с лета 2013 года. В нынешнем сезоне бразилец сыграл за парижан 34 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. По информации авторитетного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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