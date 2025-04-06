Аморим рассказал, как «МЮ» планирует играть с «Ман Сити» в дерби Манчестера

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал, как его команда планирует играть в матче с «Манчестер Сити» в 31-м туре АПЛ, который состоится сегодня, 6 апреля.

– Как вы планируете настраивать футболистов на матч с «Манчестер Сити» после игры с «Ноттингем Форест», понимая, что впереди команду ждёт важнейшая встреча с «Лионом» в Лиге Европы?

– Через тренировки, всё дело в них. Сначала нужно объяснить, а затем показать упражнения, а также ясно донести, как их выполнить. Они профессиональные и умные футболисты, понимающие, что в матче с «Ноттингемом» можно прессинговать определённым образом, но соперник попытается поймать тебя на переходной фазе.

В случае с «Манчестер Сити» мы знаем, что они будут владеть мячом и прижимать нас к воротам. Но нам необходимо понимать, что, когда они будут прижимать, у нас появится пространство для атаки. Это отличается от матча в Ноттингеме. Поэтому стараемся использовать тренировки, чтобы адаптироваться к другим условиям», — сказал Аморим для Sky Sports.

В минувшем туре команда португальского специалиста проиграла «Ноттингем Форест» со счётом 0:1.

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