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«Валенсия» проделала фантастическую работу». Анчелотти прокомментировал поражение «Реала»

«Валенсия» проделала фантастическую работу». Анчелотти прокомментировал поражение «Реала»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение «сливочных» в матче с «Валенсией» (1:2) в 30-м туре испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Испания — Примера . 30-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 2
Валенсия
Валенсия
0:1 Дьякаби – 15'     1:1 Винисиус Жуниор – 50'     1:2 Дуро – 90+5'    

«Теперь бороться за победу в лиге стало сложнее, но мы хотим выложиться до конца, потому что у нас ещё есть возможности. Мы должны продолжать бороться до последней игры.

Мы должны помнить о том, что маленькие детали вынесли нам приговор. Нереализованный пенальти, гол со стандарта и незасчитанный гол. Это маленькие детали, которые меняют динамику матча. «Валенсия» проделала фантастическую работу, но «Мадрид» заслужил победу. Есть вещи, которые нужно улучшить.

По ходу матча мы создали много моментов, были очень близки к тому, чтобы забить гол, но нам не хватило немного эффективности и умения возвращать мяч. Мы пропустили очень мало, но командам соперников не нужно напрягаться, чтобы забить нам. Они забили со штрафного, а в конце мы рискнули выиграть игру, и они забили с контратаки», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

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