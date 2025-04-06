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Нахушев: Сафонов — не Колумб, у России уже были чемпионы в топ-лигах Европы

Нахушев: Сафонов — не Колумб, у России уже были чемпионы в топ-лигах Европы
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Бывший футболист «Сатурна» Руслан Нахушев высказался о голкипере французского «Пари Сен-Жермен» Матвее Сафонове.

«Сафонов — не Колумб, у нас уже были чемпионы в топ-лигах Европы. Для тех, кто персонально переживает за Матвея, это здорово. Вот если он выиграет Лигу чемпионов! Помните Аленичева, который забивал в финалах Кубка УЕФА и ЛЧ и выигрывал? Вот это достижение. Матвей не провёл все игры в основе, но всё равно молодец. В нынешних условиях, когда наших легионеров в Европе не так много, это достижение.

Но повторюсь, что надо спокойно к этому относиться. Были и более заслуженные мастера, которые на протяжении многих лет представляли страну в Европе: Карпин, Мостовой, Кириченко. Есть пример Лунина, который дотащил мадридский «Реал» до финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Вот к такому надо стремиться. Матвею желаю удачи, чтобы это чемпионство стало хорошим фундаментом для дальнейшей карьеры в топ-Европе», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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