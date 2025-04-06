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Нахушев: ничего личного, но хватит «Зениту» чемпионств — не только краснодарцы ждут этого

Нахушев: ничего личного, но хватит «Зениту» чемпионств — не только краснодарцы ждут этого
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Бывший защитник московского «Локомотива» Руслан Нахушев высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

«После этого тура «Краснодар» оторвался от «Зенита». Обыграли «Акрон», а «Локомотив» навязал борьбу петербуржцам. Гонка за чемпионство будет до самого конца. Сейчас отрыв комфортный, но будут и очные матчи между лидерами. Уже в следующем туре — будет топ! Эта игра точно будет близка к званию чемпионской.

Если «Краснодар» не проиграет, сделает ещё один большущий шаг к титулу. Конечно, очень хочется. Ничего личного, но хватит «Зениту» чемпионств. Многие симпатизируют команде, Галицкому, тому, сколько души туда вкладывается. Не только краснодарцы ждут этого чемпионства», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Турнирная таблица РПЛ
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