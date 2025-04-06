«Ливерпуль» рассматривает Араухо в качестве замены для 33-летнего ван Дейка — Relevo

«Ливерпуль» проявляет интерес к 26-летнему центральному защитнику «Барселоны» Рональду Араухо, в котором мерсисайдцы видят потенциальную замену для 33-летнего Вирджила ван Дейка, чей контракт с клубом заканчивается грядущим летом. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, новое трудовое соглашение Араухо, подписанное с каталонским клубом в минувшем январе, предусматривает сумму отступных в размере € 65-75 млн. При этом «Барселона» проявляет интерес к вингеру «Ливерпуля» Луису Диасу. Не исключён вариант, что колумбийский футболист может стать частью сделки по приобретению Араухо.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Араухо с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.