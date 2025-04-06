С. Бакаев: брата уже списали, но в «Химках» он доказал, что футболист высочайшего уровня

Нападающий тольяттинского «Акрона» Солтмурад Бакаев высказался об игре своего брата Зелимхана Бакаева в составе подмосковных «Химок», а также оценил его перспективы заиграть на уровне топ-клуба Российской Премьер-Лиги.

— Брат неплохо себя проявляет в «Химках» и заслужил вызов в сборную в марте. Радуешься его успехам?

— Конечно. Зелимхана многие списывали после «Зенита», говорили, что он уже не вернётся. Но он в «Химках» снова доказал, что является игроком высочайшего уровня. Своей игрой на поле он показывает, что может приносить пользу, играя в любой команде. Теперь, надеюсь, это понятно всем. Я всегда понимал, на что он способен.

— Как думаешь, он ещё может заиграть на уровне топ‑клуба РПЛ?

— Слушайте, ему только 29 лет будет летом. По игре в этом сезоне вы можете сами увидеть, что он способен прогрессировать. Мне кажется, потолка у него нет, — приводит слова Солтмурада Бакаева «Матч ТВ».

Напомним, права на Бакаева принадлежат санкт-петербургскому «Зениту». В текущем сезоне футболист принял участие в 22 матчах за «Химки», в которых забил шесть мячей. Арендное соглашение полузащитника с подмосковным клубом рассчитано до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 2 млн.