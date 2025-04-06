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Александр Мостовой: интрига в РПЛ будет до последнего тура, все команды будут терять очки

Александр Мостовой: интрига в РПЛ будет до последнего тура, все команды будут терять очки
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Экс-полузащитник ряда европейских клубов Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

«Прогнозировал, что в матче с «Локомотивом» будет 2:1 в пользу «Зенита». Но получилось подтверждение моих слов о том, что интрига будет до последнего тура.

Все команды будут терять очки, не так всё просто. «Спартак» может обыграть «Ростов» и догнать «Зенит», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (47). Замыкает тройку лидеров с 44 очками московский «Спартак».

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