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«Манчестер Сити» может усилить состав полузащитником из АПЛ — TEAMtalk

«Манчестер Сити» может усилить состав полузащитником из АПЛ — TEAMtalk
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«Манчестер Сити» проявляет серьёзный интерес к 22-летнему атакующему полузащитнику «Астон Виллы» Моргану Роджерсу, игравшему в молодёжных командах «горожан». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, главный тренер манкунианцев Хосеп Гвардиола надеется, что клуб сможет подписать Роджерса. Подчёркивается, что «Манчестер Сити» придётся сделать крайне солидное предложение о трансфере 22-летнего игрока, поскольку «Астон Вилла» продлила с ним контракт в минувшем ноябре.

В нынешнем сезоне Роджерс принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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