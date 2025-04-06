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Тошич рассказал, как общался с Фергюсоном по поводу возможного перехода Мамаева в «МЮ»

Тошич рассказал, как общался с Фергюсоном по поводу возможного перехода Мамаева в «МЮ»
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Экс-полузащитник московского ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» Зоран Тошич рассказал о разговоре с бывшим тренером «красных дьяволов» Алексом Фергюсоном по поводу возможного трансфера в английский клуб экс-хавбека армейцев Павла Мамаева.

— Когда последний раз общались с Алексом Фергюсоном?
— Очень давно. Когда «МЮ» интересовался Мамаевым. Тогда Фергюсон мне позвонил и расспрашивал про Пашу.

— Это был серьёзный интерес?
— Да. Переходу Мамаева в «МЮ» помешала только рабочая виза. Если не ошибаюсь, на момент трансфера у футболиста должно быть сыграно 75% матчей за сборную за последние два года. Или же можно было получить рабочую визу через рекомендательное письмо.

Например, мне визу дали благодаря письму тренера сборной Сербии — он написал, что я талантливый и перспективный игрок. Что касается Паши, то он не перешёл в «МЮ» только из-за визы. Насколько я знаю, между клубами и с самим Мамаевым всё было оговорено.

— Что ты рассказывал Сэру Алексу про Мамаева?
— Конечно, я хвалил Пашу. В то время Мамаев был одним из самых важных игроков ЦСКА. У Паши были страсть и энергия, которых не было у других — настоящий мотор команды, — приводит слова Тошича Sport24.

На данный момент 37-летний Тошич выступает за «СКА-Ростов» из Медиалиги, а 36-летний Мамаев завершил игровую карьеру в феврале 2023 года.

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