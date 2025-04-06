Андрей Кобелев: Соболев не стал своим в «Зените»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался об игре «Зенита», а также отреагировал на первый гол нападающего Александра Соболева за сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге. Форвард поразил ворота «Локомотива» на 85-й минуте матча 23-го тура РПЛ.

«Не стал бы смешивать две игры «Локомотива» с «Крыльями Советов» и «Зенитом». На питерцев команды настраиваются по-другому и практически все играют плотно от обороны, поэтому «Зениту» не хватает быстрых атак. Они много контролируют мяч и часто переводят его с фланга на фланг, но мало обостряют. Другим командам намного спокойнее обороняться возле своих ворот, а «Зениту» сложнее реализовать свои моменты.

Соболев не забивает — значит, не забивает. А если забил, то вы говорите, что его должно прорвать, но я не пользуюсь такими оценками. Мне необходимо пять-шесть матчей, чтобы сказать, в каком направлении движется игрок или команда. По Соболеву видно, что он не стал своим в «Зените» и не обрёл уверенность. Возможно, гол в ворота «Локомотива» раскрепостит Александра и он начнёт забивать», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.