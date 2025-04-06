«Динамо» Махачкала — «Химки»: Хоссейннежад увеличил преимущество хозяев на 30-й минуте

В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и подмосковные «Химки». Игра идёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Чебан (Москва). Матч начался в 14:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре — 2:0 в пользу хозяев поля.

На 26-й минуте полузащитник «Динамо» Эгаш Касинтура открыл счёт, ему ассистировал нападающий Гамид Агаларов. На 30-й минуте форвард Мохаммад Хоссейннежад с передачи Агаларова увеличил преимущество хозяев — 2:0.

После 22 сыгранных матчей «Динамо» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. «Химки» после аналогичного количества игр занимают 10-е место, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.