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«Купи себе новую футболку». Холанд закрыл эмблему «МЮ» во время фото с фанатом

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не отказал мальчику в футболке «Манчестер Юнайтед» в совместной фотографии, однако во время съёмки закрыл рукой эмблему «красных дьяволов». Затем норвежский футболист сказал юному болельщику: «Купи себе новую футболку».

Холанд закрыл эмблему «МЮ» во время фото с фанатом:

«Горожане» встретятся с «красными дьяволами» сегодня, 6 апреля, в матче 31-го тура чемпионата Англии. Холанд не сможет принять участия в игре из-за травмы лодыжки.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 37 очков за 30 матчей. «Манчестер Сити» заработал 51 очко после 30 игр и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 73 очка за 30 игр.