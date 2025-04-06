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«Купи себе новую футболку». Холанд закрыл эмблему «МЮ» во время фото с фанатом

«Купи себе новую футболку». Холанд закрыл эмблему «МЮ» во время фото с фанатом
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не отказал мальчику в футболке «Манчестер Юнайтед» в совместной фотографии, однако во время съёмки закрыл рукой эмблему «красных дьяволов». Затем норвежский футболист сказал юному болельщику: «Купи себе новую футболку».

Холанд закрыл эмблему «МЮ» во время фото с фанатом:

«Горожане» встретятся с «красными дьяволами» сегодня, 6 апреля, в матче 31-го тура чемпионата Англии. Холанд не сможет принять участия в игре из-за травмы лодыжки.

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 37 очков за 30 матчей. «Манчестер Сити» заработал 51 очко после 30 игр и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 73 очка за 30 игр.

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