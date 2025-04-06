Александр Мостовой: в голе Соболева «Локомотиву» большая заслуга Глушенкова
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Бывший футболист Александр Мостовой высказался о первом голе нападающего Александра Соболева за «Зенит» в Российской Премьер-Лиге. Форвард поразил ворота «Локомотива» на 85-й минуте матча 23-го тура РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62' 1:1 Соболев – 85'
Удаления: нет / Педро – 90+3'
«В голе Соболева «Локомотиву» большая заслуга была у Глушенкова, который на краю обыграл двоих и делал прострел. Соболев сделал то, что на его месте сделал бы любой игрок. Ничего такого не свершилось. Но мы говорили, когда Соболев приходил в «Зенит»: «А где там будут играть все нападающие?» Вначале они друг другу мешали. До конца сезона так и будут. «Зенит» хорош тем, что у него на скамейке ещё 15 человек», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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